Três veículos se envolvem em engavetamento e um deles pega fogo na Rodovia dos Imigrantes Um dos motoristas não conseguiu frear a tempo, colidindo com outro carro, que foi projetado contra um terceiro SP Record|Do R7 24/06/2025 - 19h38 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h55 )

Um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu no quilômetro 48 da Rodovia dos Imigrantes, sentido capital, dentro de um túnel. Um dos motoristas não conseguiu frear a tempo, colidindo com outro carro, que foi projetado contra um terceiro. Após a colisão, um dos carros pegou fogo, destruindo-se completamente e atingindo a parte frontal de outro. A via foi interditada para controle do incêndio, mas liberada em seguida.