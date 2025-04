Túmulos do Cemitério Jardim Coronel estão em situação precária Mato alto, entulho e falta de segurança mostram o abandono do local SP Record|Do R7 10/04/2025 - 20h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h35 ) twitter

O Cemitério Municipal do Jardim Coronel, em Itanhaém (SP), está em situação precária, com túmulos inundados devido à falta de manutenção após uma tempestade em 2020. A situação é agravada pelo abandono geral do local, com mato alto, entulho e falta de segurança, o que causa medo nos visitantes.

A prefeitura prometeu reformas, mas até agora nada foi feito, aumentando a indignação dos moradores.