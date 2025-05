Turistas e moradores de São Vicente (SP) reclamam das condições do mirante na Ilha Porchat O local, importante ponto turístico, sofre com pichações, mau cheiro e falta de manutenção SP Record|Do R7 21/05/2025 - 20h17 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h17 ) twitter

Moradores e turistas de São Vicente (SP) reclamam do abandono do Monumento Niemeyer na Ilha Porchat. O local, importante ponto turístico, sofre com pichações, mau cheiro e falta de manutenção. A prefeitura promete reformas com recursos estaduais, mas a situação atual afasta visitantes e gera críticas.