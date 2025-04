Van Gogh e impressionistas: exposição imersiva chega a São José dos Campos (SP) A mostra transporta o público para dentro das obras do pintor holandês, combinando arte e tecnologia SP Record|Do R7 08/04/2025 - 20h55 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h55 ) twitter

Descubra a exposição imersiva Van Gogh Impressionistas, que acaba de estrear em São José dos Campos (SP), atraindo quase um milhão de visitantes no Brasil. A mostra transporta o público para dentro das obras do pintor holandês, combinando arte e tecnologia de forma fascinante. Localizada em um shopping no Vale do Paraíba, a experiência oferece projeções gigantescas, trilha sonora envolvente e depoimentos sobre a trajetória de Van Gogh. A exposição é uma tendência global em entretenimento, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Aberta de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, do meio-dia às 20h.