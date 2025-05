Veículos de segurança patrimonial são atingidos por tiros em São Vicente (SP) A Polícia Civil de São Vicente investiga o caso como tentativa de homicídio SP Record|Do R7 15/05/2025 - 19h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h26 ) twitter

Na madrugada de hoje (15), uma equipe de escolta armada que patrulhava uma ferrovia na Baixada Santista foi alvo de tiros. O incidente ocorreu entre a Serra do Mar e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, afetando as cidades de São Vicente e Cubatão. Apesar dos disparos atingirem as viaturas, ninguém se feriu. A Polícia Civil de São Vicente investiga o caso como tentativa de homicídio, com a perícia já acionada e diligências em andamento para identificar o autor dos disparos. A empresa responsável pela ferrovia confirmou o ocorrido próximo à passarela do Vale Novo, em Cubatão.