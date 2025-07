Venda e aluguel de imóveis cai e nova tendência deve reaquecer o setor na baixada Compradores buscam imóveis distantes da praia, em bairros com boa infraestrutura SP Record|Do R7 29/07/2025 - 21h01 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h01 ) twitter

O mercado imobiliário de Santos enfrenta desafios com a alta taxa de juros, mas há otimismo com novas tendências. Compradores buscam imóveis distantes da praia, em bairros com boa infraestrutura. A expansão do VLT valoriza áreas como Marapé e Pompeia, impulsionando empreendimentos. O programa Minha Casa Minha Vida oferece financiamento acessível, estimulando o setor. A revitalização de áreas centrais promete atrair novos moradores.