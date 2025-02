Vento forte provoca mais de 30 ocorrências em São José dos Campos (SP) A cidade está entre os municípios de São Paulo com o maior acumulado de chuva em 24 horas SP Record|Do R7 27/02/2025 - 12h12 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h12 ) twitter

Fortes chuvas voltaram a provocar estragos em São José dos Campos (SP). A cidade está entre os municípios de São Paulo com o maior acumulado em 24 horas, com cerca de 14 milímetros na região do Parque Tecnológico.

Toda essa chuva e o vento na cidade, causou quedas de galhos e árvores. Mais de 30 ocorrências foram registradas.