Vizinho é preso e confessa ter matado gerente de banco em Registro (SP) Homem foi a última pessoa a entrar na casa da bancária SP Record|Do R7 27/02/2025 - 12h02 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h02 )

O suspeito de matar a bancária Aline Cristina, no último sábado (22), foi preso. Ele tem 22 anos e era vizinho da vítima, que tinha 31 anos. O motivo teria sido uma paixão não correspondida. O caso deixou a cidade de Registro (SP), no Vale do Ribeira, em choque.

Para a polícia, William já havia prestado um primeiro depoimento. Porém, após verificarem as câmeras de segurança da rua, foi constatado que o homem foi a última pessoa a entrar na casa da gerente de banco. Preso, ele confessou o crime.

A família da mulher estranhou quando ela parou de responder às mensagens. O irmão dela, ao adentrar a casa, encontrou-a morta no chão do quarto, com um vestido enrolado no corpo e uma roupa íntima na perna esquerda.