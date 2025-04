George Zenha fala sobre os desafios e avanços na saúde pública de SJC Com 100 dias no cargo de Secretário da Saúde, ele destaca a infraestrutura robusta da cidade, incluindo o quinto maior hospital do estado de São Paulo

Visita na Record|Do R7 14/04/2025 - 17h55 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share