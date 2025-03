Hernanes, ex-jogador do São Paulo, tem vinícola e produz vinhos Conheça mais sobre a marca Ca’ del Profeta e como ela está expandindo sua presença no mercado brasileiro Visita na Record|Do R7 24/03/2025 - 13h43 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h43 ) twitter

Hernanes, ex-jogador de futebol, compartilha sua jornada de descoberta e paixão pelo mundo dos vinhos. Durante sua estadia na Itália, Hernanes se encantou com a cultura vinícola, levando-o a adquirir uma vinícola no Piemonte.

Ele conta sobre sua transição do futebol para a produção de vinhos, destacando a importância do conhecimento e da paciência no processo. Hernanes também fala sobre sua marca, Ca’ del Profeta, e como ele está expandindo sua presença no mercado brasileiro.

Conheça mais sobre sua filosofia de vida e a dedicação ao aprendizado contínuo.