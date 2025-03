Jogador Casimiro traz investimentos para São José dos Campos (SP) Saiba os detalhes da expansão e do sucesso do centro-comercial Madrid Open Mall Visita na Record|Do R7 31/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h54 ) twitter

Descubra os detalhes do Madrid Open Mall, um centro comercial em São José dos Campos (SP), inspirado nos malls norte-americanos. Pedro Bacha, superintendente do espaço, compartilha insights sobre a diferença entre malls e shoppings, a ligação com o jogador Casimiro e a expansão significativa do empreendimento.

Com apenas dois anos de existência, o mall já conta com 95% das lojas alugadas e está em fase de triplicação de tamanho. Localizado na crescente região do Urbanova, o mall atrai visitantes de diversas áreas, oferecendo novas operações como o Bar do Coronel e o parque Big Jump USA.

Além de gerar empregos, o mall se destaca por eventos gastronômicos e culturais, tornando-se uma referência na região.