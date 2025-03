Maria Rita, presidente da CONVAP, fala sobre impacto da associação para a construção civil Líder destaca colaboração com o poder público, valorização imobiliária e geração de empregos em São José dos Campos, em São Paulo Visita na Record|Do R7 10/03/2025 - 15h24 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h25 ) twitter

Maria Rita, presidente da CONVAP (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba), compartilha sua visão sobre o impacto da associação para empreendedores e prestadores de serviços da construção civil.

Ela destaca a importância da colaboração com o poder público no desenvolvimento urbano e a valorização imobiliária em São José dos Campos, em São Paulo. E, também, discute a geração de empregos no setor e o legado de liderança jovem na CONVAP.