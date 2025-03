ONG Nova Dimensão atende adultos e idosos com autismo Liderada por Marta Ruiz, ONG oferece suporte há 15 anos na Baixada Santista Visita na Record|Do R7 24/03/2025 - 13h37 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h37 ) twitter

Descubra a história inspiradora da ONG Nova Dimensão, liderada por Marta Ruiz, que há 15 anos oferece suporte a pessoas com autismo na Baixada Santista. A organização se destaca por atender jovens e adultos com autismo, de moderado a severo, sem subsídios governamentais, contando com doações pontuais e parcerias.

Com uma equipe multidisciplinar, a ONG oferece terapias ocupacionais, musicoterapia, fisioterapia e mais, visando melhorar a qualidade de vida dos atendidos. Marta compartilha os desafios e recompensas de seu trabalho, destacando a importância do apoio familiar e social.

Conheça mais sobre o impacto positivo da ONG e o convite para visitar suas instalações.