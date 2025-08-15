Maior evento de inovação do Brasil chega a São Paulo em 2026 Primeira edição do São Paulo Innovation Week deve reunir 30 mil pessoas por dia em programação com ao menos 24 conferências São Paulo|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 14h30 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h30 ) twitter

A capital paulista vai sediar, em maio de 2026, a primeira edição do São Paulo Innovation Week, evento que promete reunir alguns dos principais nomes da inovação no Brasil e no mundo. A expectativa dos organizadores é receber 30 mil visitantes por dia, em uma programação com ao menos 24 conferências, mais de 1.500 palestrantes, 1.000 startups e 150 expositores, ocupando 50 mil m² de área.

O evento será realizado no Mercado Livre Arena Pacaembu e na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), com atividades paralelas previstas para espaços culturais na periferia.

A iniciativa é liderada pelos organizadores do Rio Innovation Week, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo o cofundador e diretor-geral do projeto, Jerônimo Vargas, a chegada a São Paulo permitirá aprofundar temas ligados ao perfil econômico da cidade, como finanças, agronegócio, indústria e empreendedorismo.

“Haverá trilhas específicas e conteúdos voltados especialmente para o público de São Paulo”, afirmou.

A programação contemplará áreas como inteligência artificial, edutech, fintech, mobilidade, transição energética, saúde global, moda e beleza digital, esporte e sociedade 5.0.

Também estão previstos painéis gratuitos com jovens empreendedores e debates sobre transformação digital e cultural em regiões periféricas.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) durante o encerramento da quinta edição do Rio Innovation Week.

Antes da estreia na capital paulista, os organizadores farão um roadshow para atrair parceiros e patrocinadores.

