Motorista tenta escapar de multa, joga carro em PM e toma tiro na mão em bairro nobre Policial deu ordem de parada, não foi atendido e disparou contra veículo no cruzamento das ruas Colômbia e Guatemala, nos Jardins São Paulo|André Carvalho, da Agência RECORD 18/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 18/04/2025 - 08h30 )

Policial militar deu ordem de parada, mas motorista desobedeceu e foi baleado Divulgação/SSP-SP

Uma perseguição a um veículo de passeio terminou com um motorista baleado na mão, no início da noite desta quinta-feira (17), no bairro dos Jardins, área nobre da zona oeste de São Paulo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito flagraram um motorista que cometeu uma infração de trânsito. Os agentes deram ordem de parada para o motorista, que desobedeceu.

Houve uma breve perseguição e, no cruzamento das ruas Colômbia com a Guatemala, um policial que estava na via mandou o motorista parar.

No entanto, o condutor jogou o carro contra o agente, que, para se defender, disparou contra o motorista. Ele foi atingido na mão e, em seguida, encaminhado para um hospital da região.

A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial, dos Jardins. Segundo a polícia militar, a ocorrência foi finalizada às 4h desta sexta-feira (18).

