‘Mulas’ são presas com dezenas de cápsulas de cocaína no estômago no interior de SP Suspeitos estavam em um ônibus de viagem e foram abordados na rodovia Presidente Castello Branco, em Itu

Suspeitos foram presos com drogas na rodovia Presidente Castello Branco (Divulgação)

Um grupo de cinco pessoas que tentava transportar cápsulas de pasta-base de cocaína no estômago foi preso na segunda-feira (13) na rodovia Presidente Castello Branco, em Itu. As “mulas” estavam em um ônibus de viagem internacional com que saiu da Bolívia e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

A abordagem foi realizada por policiais do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que entraram no veículo durante a fiscalização e encontraram 127 cápsulas de cocaína com os suspeitos. Foi constatado que além dessa quantidade, havia mais dezenas de cápsulas que foram ingeridas pelos homens.

Os suspeitos, de nacionalidade estrangeira, foram levados até o Hospital Regional de Sorocaba para fazer exames de radiografia e expelir o restante das cápsulas. Eles foram presos em flagrante e permaneceram hospitalizados. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Sorocaba.