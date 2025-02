‘Novos ventos que apontam para o progresso’, diz Tarcísio sobre posse de Donald Trump Em uma publicação nas redes sociais, governador de SP usou slogan de campanha do republicano São Paulo|Do R7, em Brasília 20/01/2025 - 08h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governador de São Paulo comentou em post nas redes Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou as redes sociais para comentar a posse de Donald Trump no cargo de presidente dos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (20) e, segundo o político brasileiro, “novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade” estão chegando. “Todos atentos ao que está por vir?”, completou Tarcísio na publicação, que também inclui um vídeo de empresário e da futura primeira-dama, Melania Trump.

A publicação foi feita na noite de domingo (19) e já conta com mais de 331 mil visualizações e 25 mil curtidas.

Tá chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir?#MakeAmericaGreatOnceAgain pic.twitter.com/1EryRjuD5X — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 19, 2025

Posse

O 47º presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomou posse nesta segunda-feira (20), em Washington, D.C. A cerimônia de juramento ocorreu dentro do Capitólio, devido à previsão de mau tempo. A Record News fez uma cobertura especial do evento, a partir das 9h, horário de Brasília.

“O fator do vento pode levar a recordes de frio intenso”, postou Trump em sua rede social. “Não quero ver ninguém ferido nem prejudicado de forma alguma.”

‌



Segundo o comunicado divulgado pelo comitê inaugural, Trump iniciou a agenda de posse com uma missa na Igreja de São João, em frente à Casa Branca. Em seguida, o republicano tomou chá na sede do Executivo com Joe Biden, que desocupou a presidência de maneira oficial no mesmo dia.

Embora seja um ato tradicional, Trump não convidou Biden para o chá na posse do atual presidente, em 2021. Ele e sua esposa, Melania Trump, deixaram a cidade antes da cerimônia daquele ano.

‌



O evento central da agenda começou ao meio-dia, horário de Washington (14h em Brasília). Trump fez o juramento de posse no interior do Capitólio, de onde também discursou. Tradicionalmente, o juramento é feito nas escadarias. Antes disso, o hino nacional foi cantado pela cantora country Carrie Underwood.

Segundo o jornal The New York Times, a última vez em que uma posse presidencial foi realizada dentro do Capitólio foi em 1985, durante o segundo mandato de Ronald Reagan (1981-1989), também devido ao frio intenso.

‌



O republicano assinou no Congresso as primeiras ordens do governo. Depois, participou de um almoço no Capitólio e, mais tarde, realizou o desfile presidencial pela avenida Pensilvânia até a Casa Branca, onde assinou mais atos no Salão Oval.

O Brasil estará presente?

Nunca um presidente brasileiro foi enviado para uma posse presidencial nos EUA. Isso ocorre porque os norte-americanos costumam convidar para a cerimônia os embaixadores em Washington, e não os chefes de Estado.

Desta vez, não será diferente. Em vez de Lula, é a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, que representará o governo brasileiro na posse de Trump. O convite foi feito a ela na segunda-feira (13).