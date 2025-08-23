O que cantor sertanejo disse sobre mulher suspeita de lavar dinheiro para o PCC Jaqueline Maria Afonso Amaral é investigada por lavagem de dinheiro para facção criminosa São Paulo|Do Estadão Conteúdo 23/08/2025 - 09h29 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cantor Diego, da dupla Henrique e Diego, se manifestou sobre a investigação de sua esposa, Jaqueline Maria Afonso Amaral.

Jaqueline é suspeita de lavar dinheiro para o PCC, com bloqueio de R$ 2,7 milhões em suas contas.

Ela alega que sua atividade empresarial é lícita e que não tem relação com práticas ilícitas.

Diego expressou confiança na justiça e afirmou que a família não necessita de auxílios de organizações criminosas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mulher de cantor Diego é investigada por lavagem de dinheiro Reprodução/Prefeitura de Corumbá - Arquivo

O cantor sertanejo Diego, da dupla Henrique e Diego , manifestou-se nesta sexta-feira (22) sobre a operação policial promovida na quinta-feira (21) pela Polícia Federal e que teve como principal alvo a sua mulher, a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral.

Ela é investigada por lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e teve celulares e carros apreendidos e a conta bancária bloqueada. Nas contas foram bloqueados R$ 2,7 milhões.

Antes de Diego, a defesa de Jaqueline já tinha se pronunciado e afirmou que a empresária “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, de vez que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

‌



De acordo com a Polícia Federal, entre 2018 e 2022 Jaqueline recebeu quase R$ 3 milhões do PCC e dividiu entre contas de familiares e amigos, de forma a dificultar o rastreio e a identificação da origem dos valores. Jaqueline é ex-mulher de Júlio César Guedes de Morais, conhecido como Julinho Carambola, apontado pela polícia como um dos principais parceiros do líder do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola.

“Os fatos investigados dizem respeito ao tempo do casamento anterior da Jaqueline”, afirmou Diego na nota. “Ontem fui surpreendido com a busca e apreensão determinada por ordem judicial em minha casa (...) Recebi com surpresa tal diligência, uma vez que conheço a índole e o comportamento de Jaqueline”, escreveu o cantor.

‌



“Nossa família não necessita financeiramente da prática de qualquer ato ilícito e, muito menos, qualquer tipo de auxílio de organizações criminosas, até porque a minha carteira artística é consolidada e me dá a oportunidade de ter uma vida confortável. Tenho plena confiança na Justiça e creio que, após o término da investigação, ficará esclarecida essa lamentável situação envolvendo a Jaqueline”, concluiu o sertanejo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp