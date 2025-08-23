Soluços, xingamentos e Temer: veja o que a PF descobriu nas conversas de Bolsonaro e aliados Conversas foram obtidas no inquérito que indiciou o ex-presidente e filho por tentar atrapalhar a investigação da trama golpista Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bolsonaro e aliados tiveram conversas investigadas pela PF.

As mensagens incluem soluções e xingamentos.

A investigação traz repercussões políticas relevantes.

Informações atualizadas estão disponíveis no canal de notícias R7. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Conversas entre Eduardo, Malafaia e Bolsonaro foram recuperadas pela Polícia Federal Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo - 20/08/2025

Um relatório da Polícia Federal revelou detalhes de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o pastor Silas Malafaia, no âmbito da investigação sobre tentativa de obstrução das apurações da trama golpista.

Nas mensagens, Eduardo relatava ao pai a percepção sobre o ambiente político nos Estados Unidos e discutia possíveis postagens em aplicativos.

Em determinado momento, perguntou se Bolsonaro usaria o mesmo tratamento dado ao ex-presidente Michel Temer em conversa anterior.

Com Malafaia, Bolsonaro comentava reportagens publicadas na imprensa, desmentindo supostos desentendimentos com os filhos, além de pedir orientação sobre posicionamentos públicos após o anúncio da taxação de 50% do governo Donald Trump sobre produtos brasileiros.

‌



Xingamentos

Em 15 de julho, Eduardo demonstrou irritação após entrevista de Bolsonaro. A PF relatou temor do deputado de que declarações favoráveis ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), prejudicassem sua atuação política nos EUA.

No diálogo, Eduardo utilizou xingamentos e afirmou que, caso o impacto fosse negativo, seu futuro político estaria “decretado pelo resto da vida”. Bolsonaro respondeu com dois áudios, cujo conteúdo não pôde ser recuperado.

‌



Conversa entre Bolsonaro e Eduardo obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Ainda na conversa, Eduardo mencionou Michel Temer ao questionar a fala do pai sobre sua maturidade política: “Você falaria isso do Temer”, escreveu.

Bolsonaro prometeu resolver em outra entrevista, mas o filho retrucou: “Ou não fale nada, me deixa de lado.”

‌



A PF registrou ainda envio de uma imagem não recuperada por Eduardo, acompanhada da frase: “Torce para a inteligência americana não levar isso ao conhecimento do Trump.”

Mais tarde, o deputado pediu desculpas ao pai, alegando ter “pegado pesado”.

Conversa entre Bolsonaro e Eduardo obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

‘Mico contra gorila’

Mensagens trocadas com Malafaia mostraram reações ao aumento de tarifas de Trump. Para o pastor, o episódio recolocava Bolsonaro “no jogo”: “Você é o cerne da questão. Quem é o Brasil para peitar os EUA? Mico contra um gorila.”

Malafaia acrescentou que divulgaria vídeo alertando ministros do STF sobre possíveis retaliações contra familiares.

“É um alerta aos ministros do STF: se continuarem apoiando Alexandre de Moraes, a próxima retaliação vai ser à pessoa física.”

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Malafaia x Eduardo

Em 11 de julho, Malafaia classificou como “inexperiente” a atuação de Eduardo.

“Estou indignado. Só não faço um vídeo e arrebento com ele por consideração a você”, escreveu ao ex-presidente.

O pastor também apontou “amadorismo político” na divulgação de suposta briga entre Bolsonaro e o filho, episódio negado pelo ex-presidente como “fofoca”.

Em contrapartida, elogiou entrevista de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre anistia: “Vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Orientações e crise de soluço

As conversas indicam que Bolsonaro recebia conselhos de Malafaia sobre estratégias de comunicação. O pastor sugeriu que discursos destacassem oposição a retaliações contra ministros do STF, acompanhados da defesa de anistia.

Em 14 de julho, Bolsonaro relatou a finalização de uma carta sobre o tarifaço e a situação econômica, incluindo referência ao perdão judicial aos envolvidos no 8 de janeiro.

Malafaia aprovou o texto e recomendou divulgação em vídeo: “Carta vale para imprensa. Vídeo para o povo em geral.”

O ex-presidente respondeu que não conseguiria gravar devido a uma “crise de soluço”: “A cada três segundos, um soluço. É impossível gravar qualquer coisa.”

Divulgação e tradução

Malafaia aconselhou Bolsonaro a reforçar no vídeo que as tarifas seriam revertidas com aprovação da anistia, negar qualquer intenção de golpe e sustentar ausência de provas sobre planejamento ou execução.

Para ampliar o alcance, ofereceu-se para traduzir o material para o inglês com apoio de inteligência artificial: “Seu filho faz chegar na mão de Trump. Ele tem contato com assessores que falam toda hora com ele. Trump quer ver também uma atitude sua.”

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Conversa entre Bolsonaro e Silas Malafaia obtida pela PF Divulgação/PF - 20.8.2025

Conversa entre Bolsonaro e Malafaia obtida pela PF Reprodução/Polícia Federal

Perguntas e respostas

Quais foram os detalhes das conversas entre Bolsonaro e seus aliados revelados pela PF?

A Policia Federal revisitou detalhes de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia.

As mensagens abordavam uma suposta tentativa de obstrução do processo da trama golpista, incluindo discussões sobre o clima nos Estados Unidos e postagens em aplicativos.

Eduardo expressou descontentamento com o pai após uma entrevista, temendo que declarações de apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prejudicassem sua situação política nos EUA.

Como Eduardo Bolsonaro reagiu às declarações do pai?

Eduardo Bolsonaro demonstrou irritação e usou xingamentos, afirmando que, caso as declarações de Bolsonaro tivessem um impacto negativo, seu futuro político estaria “decretado pelo resto da vida”. Ele questionou o pai sobre se gostaria de ser visto como o ex-presidente Michel Temer e pediu para ser deixado de lado nas discussões.

Qual foi a posição de Silas Malafaia nas conversas?

Silas Malafaia aconselhou Bolsonaro sobre posicionamentos públicos e comentou sobre as tarifas de Donald Trump, afirmando que Bolsonaro “voltou para o jogo”. Ele também alertou sobre possíveis retaliações dos EUA contra ministros do STF e criticou a atuação de Eduardo, chamando-a de “inexperiente”. Malafaia sugeriu que Bolsonaro deixasse clara sua posição contrária a retaliações a ministros do STF.

O que Bolsonaro planejava comunicar em uma carta?

Bolsonaro estava finalizando uma carta que abordava a tarifa e a situação econômica do país, incluindo o perdão judicial aos envolvidos no 8 de janeiro. Malafaia aprovou o texto e sugeriu que fosse divulgado em vídeo para alcançar mais pessoas. No entanto, Bolsonaro não conseguiu gravar devido a uma “crise de soluço”.

Quais foram as orientações de Malafaia para o vídeo de Bolsonaro?

Malafaia orientou que Bolsonaro dissesse no vídeo que as taxas não entrariam em vigor caso o projeto de anistia fosse aprovado, que ele nunca quis dar golpe e que não existem provas de planejamento ou execução de golpe. O pastor se ofereceu para traduzir o vídeo para o inglês com ajuda de inteligência artificial, afirmando que isso poderia ajudar a alcançar Trump.

Qual é a importância das notícias sobre Bolsonaro e seus aliados?

As notícias sobre Bolsonaro e seus aliados são relevantes para entender o cenário político atual no Brasil, especialmente em relação a investigações e possíveis implicações legais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp