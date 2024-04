Ônibus bate em muro de lanchonete e deixa feridos

São Paulo |Do R7, com Agência Record

Ônibus colidiu com muro na Avenida das Palmeiras (Agência Record)

Um passageiro ficou ferido após um ônibus colidir contra um muro de uma lanchonete, em Parelheiros, zona sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 10h25, na Avenida das Palmeiras, número 358.

A corporação informou que a vítima, de 33 anos, foi socorrida consciente e com uma contusão no ombro pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Outras três vítimas teriam ficado feridas, segundo informações de populares aos bombeiros. Elas foram socorridas por meios próprios.

O ônibus de prefixo 6 1264 operava pela linha 6091/10 Vargem Grande - Term. Sto Amaro, da Viação Grajaú, por volta das 10h18, antes da colisão. A concessionária foi orientada a prestar auxílio às vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, a SPTrans informou que "trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores".