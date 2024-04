São Paulo |Do R7, com Agência Record

Polícia Civil apreende mais de mil tijolos de cocaína em casa no litoral de São Paulo Uma mulher que estava no imóvel foi presa em flagrante pelos investigadores do Deic

Droga estava escondida em um local coberto por tapumes Droga estava escondida em um local coberto por tapumes (Divulgação/Deic)

Uma operação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) terminou com a apreensão de 1.254 tijolos de cocaína em uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo, na quarta-feira (27). Uma mulher que estava no imóvel foi presa em flagrante.

Segundo o departamento, durante as diligências, investigadores identificaram o imóvel, no bairro Jardim, como um potencial local que traficantes usavam para guardar drogas.

A mulher presa confessou que o companheiro dela havia permitido que indivíduos desconhecidos dela mantivessem os entorpecentes na casa, em um espaço estava coberto por tapumes.

Além das drogas, os policiais apreenderam simulacros de arma e um celular. A moradora vai responder pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam para encontrar o companheiro dela.