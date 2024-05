Polícia apreende R$ 120 mil em drogas, escondidas no forro do baú de um caminhão Veículo circulava em Guarulhos, pela Rodovia Ayrton Senna, quando foi parado por equipe da TOR (Tático Ostensivo Rodoviário); o motorista foi preso

Polícia apreende 420 tabletes de cocaína no forro do caminhão, que circulava em Guarulhos (Montagem R7/Divulgação Polícia Rodoviária)

Equipes do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Rodoviária apreenderam, na manhã desta terça-feira (14), 420 tabletes de cocaína escondidos no forro do baú de um caminhão. O veículo circulava pela Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, com cerca de R$ 120 mil em drogas.

De acordo com informações do 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, durante a vistoria do veículo, não foi encontrado nada ilícito. Porém, o policiais levantaram suspeita após o motorista se contradizer com informações sobre a viagem e a carga que levava.

A partir daí, os oficiais verificaram que o teto do caminhão, com placa de Várzea Grande, no Mato Grosso, apresentava alterações e, na investigação, a droga foi encontrada.

O motorista foi preso e a carga encaminhada para o Departamento de Polícia Federal, na Superintendência Regional de São Paulo, onde o caso está sendo registrado.