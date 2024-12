Polícia libera dois detidos durante investigação da execução do delator do PCC Marcos Henrique Soares e o tio, Alan, foram soltos, após a divulgação das imagens utilizada pela defesa, no início da tarde deste sábado São Paulo|Do R7 07/12/2024 - 16h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 16h03 ) twitter

Matheus Soares Brito, irmão de Marcos, no momento da prisão Reprodução/RECORD

Marcos Henrique Soares e o tio, Alan, foram liberados, após a divulgação das imagens utilizada pela defesa de Marcos, no início da tarde deste sábado (7).

Matheus Soares Brito, irmão de Marcos, segue detido, suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, delator do PCC, no dia 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O advogado de Marcos e Matheus, Eduardo Kunts, fala que a prisão dos dois “é ilegal” e que “não existe mandado de busca nem de apreensão”.

Os agentes do 3º Batalhão de Choque de São Paulo realizaram a prisão de Marcos, na sexta-feira (6), após receberem uma denúncia anônima de que ele estaria em uma casa de alto padrão, com mais três pessoas. Os quatro foram encaminhados ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Com ele, foram apreendidos sacos com munições de calibre .556 e .762 e um fuzil, além de celulares. Segundo o Coronel Valmor Racorti, o suspeito se mostrou preocupado e não resistiu à prisão.

Segundo o advogado, um circuito de segurança mostra uma pessoa supostamente “plantando” provas falsas dentro do veículo dos possíveis suspeitos.

Kunts confirmou, contudo, que Matheus conhece Kauê do Amaral Coelho, apontado como coautor do crime, mas negou que ele tenha dado carona ao suspeito para o Rio de Janeiro, após a execução.

