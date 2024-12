Exclusivo: carro usado na fuga de suspeitos da morte de Gritzbach está à venda em SP

Um dos carros utilizados na fuga dos suspeitos do assassinato de Vinícius Gritzbach está à venda por R$ 61 mil em uma loja da zona norte de São Paulo. O veículo foi periciado e o vendedor afirmou que ele foi adquirido recentemente. Os investigadores analisam a relação do empresário com o crime organizado e um suposto sequestro ocorrido em fevereiro de 2022. A namorada dele prestou depoimento e teve seu celular apreendido durante as investigações.