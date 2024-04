Polícia prende homem suspeito de furtar casas em Guarulhos

Alto contraste

Homem havia sido flagrado por câmeras de segurança em roubos anteriores (Reprodução/Agência Record)

Um homem suspeito de furtar diversas casas nos bairros Presidente Dutra e Inocoop, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, foi preso na manhã desta terça-feira (9).

Ele foi detido após um policial militar à paisana, que estava a caminho do trabalho, presenciar uma tentativa de invasão a um imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, o homem já foi flagrado há algumas semanas realizando outros furtos na região. Moradores do bairro divulgaram imagens das ações anteriores.

Em um desses furtos, a câmera de segurança de um dos imóveis registrou o momento em que o criminoso entra em uma residência para furtar uma bicicleta.

Segundos depois, a moradora da casa retorna com o seu cachorro e é surpreendida pela presença do assaltante. O caso aconteceu no dia 27 de março na rua Manoel Torrecilla.

Após encaminhar o detido à delegacia, o homem foi reconhecido pela corporação por meio das imagens divulgadas pelos moradores.

Pelo menos cinco vítimas do mesmo ladrão foram ao 7º Distrito Policial de Guarulhos.