Justiça afasta prefeito de São Bernardo em operação da PF e determina uso de tornozeleira

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, é afastado por um ano pela Justiça em investigação de corrupção.

Operação da PF começou após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento de um servidor.

Dois mandados de prisão já foram expedidos, sendo que um suspeito está foragido.

Investigação aponta indícios de organização criminosa com atuação na administração pública local. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Marcelo foi afastado do cargo por um ano em uma investigação Reprodução/Redes Sociais/Facebook - 30.5.2025

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), foi afastado do cargo por um ano por determinação da Jutiça, no âmbito de uma investigação de corrupção da Polícia Federal. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura.

Dois vereadores também são investigados. A reportagem pediu manifestação da prefeitura e aguarda resposta.

Policiais federais cumprem nesta quinta-feira (14), dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão na cidade para aprofundar o inquérito.

Uma das ordens de prisão é para Paulo Iran Paulino Costa, apontado como operador financeiro de propinas. Ele está foragido. Costa é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes (PL) desde 2022.

As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento do servidor. A PF classificou o imóvel como um “verdadeiro bunker” de dinheiro.

Os policiais federais também encontraram no endereço comprovantes de pagamento de uma fatura do cartão de crédito do prefeito e de uma conta telefônica em nome da primeira-dama. Havia ainda crachás de veículos para acesso à sede da prefeitura.

Paulo Iran Paulino Costa é descrito como “um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de diversas empresas que possuem contratos com a prefeitura de São Bernardo do Campo”.

Segundo a PF, há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro “por suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município”.

A Operação Estafeta foi autorizada pelo desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Além das buscas e prisões, foram determinadas medidas cautelares como o afastamento de cargos públicos, a instalação de tornozeleiras eletrônicas e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

As buscas acontecem em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Entenda

As ações ocorrem nas seguintes cidades:

São Paulo (SP);

São Bernardo do Campo (SP);

Santo André (SP);

Mauá (SP);

Diadema (SP).

Os investigados responderão, conforme a participação de cada um, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

Perguntas e respostas

Quem foi afastado do cargo de prefeito de São Bernardo do Campo?

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do partido Podemos, foi afastado do cargo por um ano por determinação da Justiça.

Qual foi a razão do afastamento do prefeito?

O afastamento ocorreu no âmbito de uma investigação de corrupção conduzida pela Polícia Federal.

Quais são as medidas impostas ao prefeito após o afastamento?

Marcelo Lima terá que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de frequentar a prefeitura.

Quem mais está sendo investigado além do prefeito?

Dois vereadores também estão sendo investigados na mesma operação.

O que aconteceu durante a operação da Polícia Federal?

Na operação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão na cidade de São Bernardo do Campo.

Quem é Paulo Iran Paulino Costa e qual é seu envolvimento na investigação?

Paulo Iran Paulino Costa é apontado como operador financeiro de propinas e está foragido. Ele é assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Rodrigo Moraes desde 2022.

Quando começaram as investigações e qual foi o ponto de partida?

As investigações começaram em julho de 2025, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie no apartamento de um servidor, que foi classificado pela PF como um “verdadeiro bunker” de dinheiro.

O que mais foi encontrado no apartamento do servidor?

Os policiais encontraram comprovantes de pagamento de uma fatura do cartão de crédito do prefeito, uma conta telefônica em nome da primeira-dama e crachás de veículos para acesso à sede da prefeitura.

Qual é a descrição do papel de Paulo Iran Paulino Costa na investigação?

Ele é descrito como um agente central na arrecadação e distribuição de valores provenientes de diversas empresas que possuem contratos com a prefeitura de São Bernardo do Campo.

Quais são as suspeitas levantadas pela Polícia Federal?

Há suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, relacionadas a uma suposta organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município.

Quem autorizou a operação e quais medidas cautelares foram determinadas?

A operação, chamada Estafeta, foi autorizada pelo desembargador Roberto Porto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foram determinadas medidas como o afastamento de cargos públicos, a instalação de tornozeleiras eletrônicas e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Em quais cidades as buscas estão sendo realizadas?

As buscas estão ocorrendo em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema.

Quais crimes os investigados poderão responder?

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

