Presidente da RECORD se reúne com prefeito de São Bernardo para discutir avanços na saúde Marcelo Lima ressaltou trabalho da Secretaria de Saúde da cidade para zerar a fila de espera na saúde pública São Paulo|Do R7 31/03/2025 - 20h18 (Atualizado em 31/03/2025 - 20h18 )

Vereador Bp João Batista, Prefeito Marcelo Lima e Luiz Cláudio Costa Divulgação/RECORD

Na última semana, o presidente da RECORD, Luiz Claúdio Costa, esteve com o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), e o vereador Bispo João Batista (Republicanos).

No encontro, Lima ressaltou o trabalho da prefeitura junto à Secretaria de Saúde da cidade de São Bernardo do Campo para zerar a fila de espera na saúde pública.

Serão 5.008 consultas na Policlínica Centro, 537 consultas e cirurgias no Hospital de Clínicas, 432 consultas no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), 957 consultas e exames no Hospital de Olhos e mais de 4.000 avaliações em pacientes que aguardam próteses dentárias nos três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A fila de espera na saúde era de cerca de 94 mil atendimentos quando o prefeito Marcelo Lima assumiu o Executivo, em 1º de janeiro. Em dois meses, a cidade realizou 80% dos procedimentos médicos pendentes. O plano é zerar a lista até julho deste ano.

‌



A ação faz parte do programa Cidade Linda de Viver, um dos pilares do programa Cidade Pra Frente — uma iniciativa da Prefeitura de São Bernardo do Campo que visa melhorar a qualidade de vida da população.

O chefe do Executivo municipal expôs ainda projetos na área da educação que incluem, além de outros feitos, uma faculdade de medicina gratuita para estudantes que não podem custear um curso superior.

