Exclusivo: prefeito eleito em São Bernardo do Campo, Marcelo Lima fala sobre plano de governo

Durante entrevista à RECORD NEWS, mediada pelo jornalista Rafael Algarte, nesta segunda-feira (28), o prefeito eleito em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, Marcelo Lima (Podemos) falou sobre seu plano de governo. Ele ressaltou que, durante o planejamento da campanha, contou com a ajuda de mais de 30 mil moradores da cidade, e que essa se trata de uma campanha participativa de toda a população. Segundo o prefeito eleito, os principais objetivos do mandato são eliminar as filas de espera de cirurgias e de atendimento em hospitais públicos, aquecer a economia, aumentar a geração de empregos e aumentar o contingente de profissionais da segurança pública. “Nossa meta é que São Bernardo volte a ser aquela cidade conhecida por todo Brasil pela geração de empregos e pelo aquecimento da economia”, concluiu ele.