São Bernardo do Campo (SP) diminui em 80% espera por tomografia

A prefeitura da cidade de São Bernardo do Campo , no ABC paulista, está com uma estratégia para eliminar a fila de espera para exames na saúde pública. No caso da tomografia , foram realizados 74 mil tomografias até agora. O plano é zerar a lista até julho deste ano.



O atendimento é simples. Após uma triagem, o paciente é atendido, realiza o exame e recebe o resultado em até duas horas. Os centros possuem capacidade para realizar 90 procedimentos por dia.