Exclusivo: Quebra de sigilo de Gritzbach mostra que, antes da morte, delator manteve contato com suspeito de executar chefão do PCC Durante viagem a Maceió, empresário recebeu joias, avaliadas em R$ 6 milhões, de agente penitenciário ligado à morte de Cara Preta São Paulo|Thais Furlan, da RECORD 17/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h26 ) twitter

Polícia descobre papel das joias ligadas a crime após quebrar sigilo de celular de delator do PCC Reprodução/RECORD

Na mala que carregava no dia de seu assassinato, Antonio Vinicius Gritzbach, o delator do PCC, levava um telefone celular registrado no nome de um laranja. Era um IPhone XR, modelo bem anterior ao IPhone mais moderno que utilizava “oficialmente”. O aparelho tinha uma conta pré-paga cadastrada no nome de uma mulher.

O empresário utilizava muitos outros telefones como esse, sem registro em seu nome. Ele criava até contas falsas de e-mail para registrar os chips. Era assim que fazia negócios sem rastreado antes de morrer.

Segundo a polícia, em novembro de 2024, mês em que foi assassinado, Vinicius Gritzbach trocou dezenas de mensagens e ligações com o número (82) 99834-8963. No celular do delator do PCC, este número estava salvo como HE CONSTRUTORA.

Gritzbach usava celular antigo e linha telefônica em nome de uma mulher Reprodução/RECORD

Chamou atenção da investigação o código de área da linha: 82. É o único DDD de Alagoas, estado em que Vinícius Gritzbach esteve entre 1º e 8 de novembro, dia da morte dele. O delator do PCC foi assassinado às 16h05 ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos de um voo vindo de Maceio (AL).

A polícia extraiu os dados armazenados no aparelho via Cellebrite, um programa que recupera imagens, mensagens e registro de ligações apagados dos dispositivos.

Este telefone foi utilizado pela última vez numa conversa que durou 126 segundos, no dia 8 de novembro de 2024, às 15h48. O crime foi 17 minutos depois. Após essa ligação, o aparelho nunca mais foi ligado.

Com a quebra do sigilo telemático da linha, a polícia descobriu que, apesar de estar registrada em nome de uma moradora de Teresina, no Piauí, o aparelho estava sendo utilizado em Marechal Deodoro, Alagoas. É justamente a cidade em que foi preso David Moreira da Silva, em 2023.

Chip com DDD 82 é peça-chave para polícia responder às perguntas sobre morte de Gritzbach Reprodução/Record

Gritzbach e David foram para cadeia acusados de assassinar o traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta.

Os dois conseguiram na Justiça o direito de responder o processo em liberdade e, segundo a polícia, David Moreira da Silva mora hoje em Marechal Deodoro, Alagoas. No relatório final da investigação que apura a morte de Gritzbach, a polícia anexou dados do cadastro da carteira de habilitação de David com o endereço fornecido por ele Marechal Deodoro.

David foi para a cadeia junto com Gritzbach por causa de assassinato de Cara Preta Reprodução

Quem é David Moreira da Silva?

David trabalhava como agente penitenciário de São Paulo. Ele também fazia bico como segurança de Pablo Henrique Borges. Pablo também foi investigado na morte de Cara Preta e chegou a ser preso. Mas não foi indiciado pelo crime.

David era primo de Noé Alves Schaun, o executor de Cara Preta. Foi Pablo quem apresentou David para Gritzbach.

Gritzbach operava criptomoedas de Cigarreiro Reprodução/RECORD

Os dois tinham investimentos milionários em criptomoedas. Conforme a investigação, Pablo e Gritzbach operaram carteiras de bitcoins de membros do PCC e traficantes ligados à facção, entre eles Santa Fausta e Emílio Gongorra Castilhos, o Cigarreiro. Este último é apontado pela polícia como um dos mandantes do assassinato de Gritzbach.

Quando foi executado em Guarulhos, Gritzbach brigava na Justiça para receber R$ 4,4 milhões de Pablo Henrique Borges.

Gritzbach cobrava, na Justiça, R$ 4,4 milhões de Pablo Borges em criptomoedas Reprodução/RECORD

Pablo Henrique Borges, na época em que foi preso suspeito de mandar matar Santa Fausta, confirmou em depoimento que ele tinha uma dívida em bitcoins com Gritzbach. Três dias depois da execução de Gritzbach, a defesa dele pediu a extinção do processo, em razão da morte do delator.

Depoimento de Pablo à Justiça confirma dívida com delator do PCC Reprodução/RECORD

Quem é Pablo Henrique Borges?

Pablo é um operador de criptomoedas. Apontado como hacker pela Polícia Civil, ele já havia sido preso na operação Ostentação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) em 2008, suspeito de invadir 24 mil contas bancárias e desviar R$ 400 milhões.

Na época, carros luxuosos e muitas joias foram apreendidos na mansão de Pablo.

Curioso é que, segundo a investigação, foram essas mesmas joias que Gritzbach foi buscar em Maceió quando foi morto.

A namorada dele, Maria Helena Paiva Antunes, disse em depoimento que Gritzbach estava com vários celulares em Alagoas e que lá ele habilitou uma linha para falar apenas com um homem, que ele chamava de “Picareta”.

Maria Helena disse ainda que Gritzbach disse a ela que as joias já tinham sido de Pablo e que esse “Picareta” estava vendendo as joias a preço muito abaixo do que elas valiam.

Fontes afirmaram à reportagem que foi David quem entregou as joias para o segurança de Gritzbach. David teria vindo a São Paulo e se encontrado um emissário de Pablo num viaduto para receber as joias. A defesa de David Moreira da Silva informou que vai se manifestar oportunamente.

Trecho de depoimento de Maria Helena, namorada de Gritzbach, o delator do PCC Reprodução/RECORD

O que diz o advogado de Pablo?

“A defesa de Pablo Henrique Borges enfatiza que ele, desde o início de 2022, não teve qualquer tipo de contato com Antonio Vinícius ou qualquer outra pessoa envolvida nesse assunto. Além disso, as joias encontradas não pertenciam a Pablo. Todas as joias de Pablo haviam sido vendidas em leilão judicial, em 2020, sendo que Pablo e sua defesa não sabem quem foram as pessoas que as adquiriram. Em resumo, Pablo Borges não tem qualquer relação com os fatos, com as pessoas e com os bens mencionados no relatório policial”, informou em nota.

Ainda segundo a defesa, “Pablo não tinha, igualmente, qualquer contato com David. As joias apreendidas não eram de Pablo e não foram entregues a Vinícius a pedido de Pablo. As joias dele, como já esclarecido, foram leiloadas judicialmente, ainda em 2020. Pablo não tem qualquer relação com esses fatos.”

Celular com DDD 82

A polícia já sabe que o telefone de DDD 82 esteve, no dia 4 de novembro de 2024, na cidade de Maceió (AL), voltando no mesmo dia para Marechal Deodoro (AL). A distância entre as cidades é de 29 km.

As joias, avaliadas em mais de R$ 6 milhões, foram entregues para um segurança de Gritzbach na cidade de Maceió (AL).

No relatório de investigação, a polícia diz acreditar que “David é a pessoa envolvida com as joias que Vinícius buscou em Alagoas. E a última ligação 20 minutos antes do crime também chama atenção, principalmente porque este telefone está desligado até hoje”.

Polícia diz acreditar que David é a pessoa envolvida com as joias que Gritzbach buscou em Alagoas Reprodução/Record