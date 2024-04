São Paulo |Do R7

Ricardo Nunes entrega obras de requalificação no Terminal Varginha em São Paulo Terminal por onde passam 35 linhas passa a contar com mais câmeras de segurança e um novo Centro de Controle Operacional

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou nesta quinta-feira (28) as obras de requalificação do Terminal Varginha, na Zona Sul da capital. As melhorias vão beneficiar mais de 50 mil pessoas que usam o espaço diariamente.

“Um processo importante que a Prefeitura de São Paulo fez foi a parceria público-privada dos terminais. Com a PPP nós estamos fazendo a reforma de todos os terminais”, disse Nunes. “Estamos entregando hoje o Terminal Varginha com toda a acessibilidade, cuidado com os banheiros, segurança e o monitoramento”, acrescentou.

O terminal por onde passam 35 linhas de ônibus conta com nova tecnologia, mais câmeras de segurança e um novo Centro de Controle Operacional. As instalações foram avaliadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura, o que garantiu ao terminal o Selo de Acessibilidade Arquitetônica. Além disso, o local passa ter equipamentos antivandalismo e maior atenção na limpeza.

O local ganhou novas luminárias em LED, nova comunicação visual, mais bancos e lixeiras. Foi implantado também um novo posto de atendimento para venda de bilhetes e informações e sistema de combate a incêndio.

Os operadores dos ônibus agora contam com um refeitório e o terminal dispõe de um bicicletário para mais de 50 bicicletas.