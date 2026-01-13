Logo R7.com
Ruy Ferraz foi morto por vingança de prisões efetuadas em 2005, diz Secretário de Segurança de SP

Em entrevista coletiva, Nico Gonçalves afirmou estar seguro para falar sobre a motivação do assassinato

São Paulo|Do R7, com RECORD NEWS

A Polícia de São Paulo realizou uma entrevista coletiva nesta terça-feira (13) para esclarecer a prisão de três suspeitos pelo assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes.

No início da coletiva, o Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Nico Gonçalves, disse estar seguro para afirmar que a investigação encontrou a real motivação do homicídio.


“Não dá para um delegado de polícia que atuou tanto ser morto e a gente não ter achado a motivação. E hoje estou seguro para falar isso. O doutor atuou muito no combate de roubo a banco e talvez seja uma das causas do que aconteceu com ele”, afirmou.

O diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), Ronaldo Sayeg, trouxe também outra hipótese que continua sob investigação. Segundo Sayeg, a motivação do crime pode estar relacionada tanto ao histórico de combate ao crime organizado quanto à atuação de Fontes na administração municipal.


“As duas principais linhas, que permanecem até hoje, é o histórico de combate ao crime organizado do Dr. Ruy, é algo que remete ao passado vitorioso dele, nesse enfrentamento ao crime organizado e algo mais voltado a alguma irregularidade administrativa na prefeitura que possa ter também encontrado esses criminosos do passado. Talvez o encontro do passado e do futuro que possa ter motivado a execução”, diz o diretor.

Em seguida, Nico reiterou sua posição. Para ele, a execução do agente público foi uma vingança motivada por prisões efetuadas mais de 20 anos atrás.


“Eu trabalhei com o Ruy mais de 30 anos e ele era fervoroso nesse combate ao crime organizado. A pessoa que mais combateu o crime organizado. Eu acho que teve uma retaliação dessa prisão de todos esses assaltantes de banco que foram presos hoje, em 2005 [...] Todos eles tiveram contato direto com o Ruy na época, que prendeu eles como roubo a banco e ficou essa mágoa de execução ao Ruy, dando uma resposta, uma vingança ao Ruy”, disse.

