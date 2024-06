São Paulo |Do R7

SP terá virada no tempo nesta terça-feira; veja a previsão para o resto da semana Termômetros vão ficar próximos dos 20°C na capital e na região metropolitana devido à passagem de uma frente fria

Alto contraste

A+

A-

SP não registra chuva há mais de três semanas (ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.06.2024)

A faixa leste do estado de São Paulo, incluindo a capital e região metropolitana, vão ter um alívio do calor e da secura dos últimos dias. Uma frente fria vai passar pelo litoral nesta terça-feira (25), causando declínio na temperatura, mas com baixos volumes de chuva previstos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), há previsão de aumento da nebulosidade ainda durante a madrugada. O dia começa com termômetros em torno dos 14°C, e a máxima não deve ultrapassar os 21°C. A umidade relativa do ar volta a patamares superiores a 60%, o que melhora um pouco a qualidade do ar, prejudicada pelo tempo seco dos últimos dias.

Na quarta-feira (26), a frente fria deve continuar atuando na região metropolitana de São Paulo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O dia deve ter muita nebulosidade, e há chances de chuvas isoladas. A temperatura mínima deve ser de 14°C, e a máxima, 22°C.

A temperatura máxima volta a subir na quinta-feira (27), quando pode chegar em torno de 24°C na cidade de São Paulo, mas a mínima se mantém baixa, em torno de 13°C. Há previsão de chuva isolada.

Na sexta-feira (28), o tempo volta a ficar firme, com máxima de 26°C e mínima de 13°C. A umidade relativa do ar, porém, deve voltar a níveis próximos ou até abaixo de 30%.