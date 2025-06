SP8 Pizza elege as melhores pizzas e pizzarias da cidade Dos mesmos idealizadores do Padocaria-SP, premiação acontece em duas fases, de 6 a 29 de junho, e tem participação direta do público na escolha das melhores pizzas marguerita, de calabresa e portuguesa, e dos melhores estabelecimentos das cinco regiões de São Paulo São Paulo|Do R7 04/06/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h30 ) twitter

Concurso vai eleger as melhores pizzas de São Paulo

São Paulo é um dos centros mundiais da pizza, com cerca de 4.500 pizzarias, que assam mais de 570 mil discos por dia, de acordo com a Apubra (Associação Pizzarias Unidas do Brasil). Só Nova York tem mais pizzarias do que a capital paulista. Esses números e o desejo de dar voz aos próprios paulistanos para elegerem as melhores pizzas e as melhores pizzarias da cidade, inspiraram o jornalista Miguel Icassatti e o chef Eduardo Maya a lançarem o SP8 Pizza, primeira premiação 100% dedicada ao segmento, com participação do público.

Assim como o Padocaria-SP, premiação criada por Maya e Icassatti, que desde 2021 mobiliza milhares de paulistanos a votarem em suas padarias prediletas, o SP8 Pizza surge para valorizar um patrimônio da gastronomia paulistana, que mexe com paixões e movimenta uma imensa cadeia de negócios.

O concurso acontece em duas etapas, por meio do site http://www.sp8pizza.com.br/, que estará disponível para votação a partir do dia 6 de junho. Para votar, é necessário inserir um e-mail válido, para o qual o SP8 Pizza enviará um e-mail automático de confirmação. E para validar o voto é indispensável confirmar o voto nesse e-mail. Dessa forma estará garantida a lisura da votação.

Na primeira fase, que vai até 15 de junho, as paulistanas e os paulistanos vão apontar onde estão a Melhor Pizza de Calabresa, a Melhor Pizza Marguerita — apresentada por Catupiry ® Profissional e a Melhor Pizza Portuguesa. “Caso não encontre o nome da pizzaria no site, quem estiver votando poderá, inclusive, inserir o nome de um estabelecimento novo na plataforma de votação”, diz Miguel Icassatti. “E vale votar ou incluir uma pizzaria diferente para cada categoria. Assim, valorizaremos o maior número possível de pizzarias”.

‌



Para a segunda fase, que vai de 20 a 29 de junho, serão classificadas as três pizzarias mais votadas de cada região da cidade: Centro e Zonas Norte, Sul, Leste e Oeste. E o público, assim como um júri técnico, apontarão entre essas 15 finalistas qual é a melhor pizzaria de cada região.

A mais votada entre todas, nas duas fases, ganhará o prêmio de Melhor Pizzaria de São Paulo.

‌



O resultado será divulgado no dia 12 de julho, durante o evento inédito Festa da Pizza, a ser realizado no Museu da Imigração. “Ao elegermos a melhor de cada região, mostraremos a diversidade e a qualidade dos diversos tipos de pizzaria existentes em São Paulo: desde as tradicionais, que servem as clássicas de 8 pedaços, até as do tipo napolitano. Afinal, a pizza é mesmo um patrimônio paulistano”, diz Eduardo Maya.

O SP8 Pizza tem patrocínio de Suprema, Catupiry ® Profissional e Meu Tomati; e apoio de Zahil Vinhos.

‌



Sobre os realizadores

Eduardo Maya é gastrônomo há mais de 25 anos e tem na bagagem ao menos dois grandes sucessos: o concurso Comida Di Buteco, criado em 2000 e hoje presente em mais de vinte cidades brasileiras, e o mais Festival Aproxima, que desde 2014 promove a gastronomia mineira integrando toda cadeia produtiva do estado, aproximando todos os seus elos.

Miguel Icassatti é jornalista – foi crítico de bares da Playboy e da Veja São Paulo, editor de Veja Comer & Beber e um dos fundadores do caderno Paladar (Estadão); é sócio da revista Gula e o idealizador da Sociedade Paulista de Cultura de Boteco, que desde 2015 realiza o Festival Cultura de Boteco. Serviço SP8 Pizza 2025 Votação: 1ª fase, de 6 a 15 de junho 2ª fase, de 20 a 29 de junho Premiação: 12 de julho Siga-nos no instagram @sp8_pizza Votação exclusivamente no site https://sp8pizza.com.br/ . Indispensável confirmar o voto por e-mail.

