Suspeito de roubar celular tenta reiniciar aparelho, tira foto de si mesmo sem querer e envia à vítima

Uma mulher foi assaltada quando chegava em casa, no Parque Pinheiros, região de Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na noite da última terça-feira (26). Um vídeo de uma câmera de segurança, obtido pela RECORD, mostra o momento do crime. Sem senha, o suspeito tentou desbloquear o celular roubado, tirou uma foto sem querer e criou prova contra si mesmo.

Segundo a vítima, por volta das 22h45, ela caminhava até sua residência pela via de sentido único. A poucos metros de casa, a mulher percebeu que uma moto trafegava em alta velocidade no sentido proibido. Em seguida, dois homens que estavam na moto desviaram a direção e se aproximaram da vítima.

A câmera de segurança registrou o momento em que a dupla aborda a pedestre. Na calçada, a vítima ergue as mãos após o anúncio do assalto e ouve do garupa a fala para entregar o celular.

Em seguida, a dupla acelera e foge enquanto a jovem caminha em direção de casa. No entanto, os criminosos retornaram para exigir a senha do aparelho telefônico.

A vítima relatou que chegou a passar os primeiros dígitos da senha, mas a mãe dela percebeu a ação de dentro de casa e começou a gritar, fazendo com que os assaltantes fugissem novamente.

Segundo a vítima, os criminosos não conseguiram acessar as contas bancárias. Mas, ao tentar reiniciar o celular, uma foto de um suspeito foi tirada por meio do sistema de segurança do telefone.

O 37° Distrito Policial de Campo Limpo é responsável pela área. A vítima ainda não fez o registro sobre a ocorrência.

