Tarcísio será premiado nos EUA por privatização da Sabesp Privatização alcançou maior oferta da história no setor; governador diz que medida vai garantir universalização do saneamento São Paulo|Do R7 27/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h55 )

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi premiado no exterior Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), será premiado na próxima quinta-feira (30), pelas ofertas de ações durante a privatização da Sabesp, concluído em 2024. A cerimônia será em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo o governador, o trabalho feito junto à companhia possibilitará a ampliação de serviços ligados ao saneamento do estado. O chefe do Executivo paulista também afirmou que o trabalho contou com apoio de deputados e vereadores, além da equipe do próprio governo e de tribunais.

“Um grande trabalho de equipe que vai deixar um legado: a universalização do saneamento. Meus agradecimentos à Alesp, Câmara de Veradores de SP, TJSP [Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo], TCE [Tribunal de Contas do Estado de São Paulo], TCM [Tribunal de Contas do Município de São Paulo], aos times do governo de SP que fizeram a estruturação e modelagem, ao IFC e aos bancos estruturadores da operação”, afirmou Tarcísio, ao R7.

O prêmio, chamado "Equity Follow-On of the Year" (Acompanhamento de ações do ano, em português), é concedido pela revista LatinFinance, que tem especialidade em cobrir assuntos ligados ao mercado financeiro na América Latina e Caribe.

Privatização da Sabesp

A privatização da Sabesp foi concluída no ano passado com a maior oferta de ações da história do setor de saneamento no Brasil: o valor alcançado foi de R$ 14,8 bilhões. A maior parte do montante foi paga pela Equatorial, com R$ 6,9 bilhões - o que representa 15% do capital da empresa.

O restante é proveniente da oferta global, que atraiu 310 investidores institucionais. Ao todo, foram vendidas 191,7 milhões de ações da companhia, mais um lote extra de 28,7 milhões, ao preço de R$ 67 por ação.