Três pessoas são presas no aeroporto de Guarulhos tentando levar drogas para o exterior Um dos passageiros havia ingerido cápsulas de cocaína e pretendia embarcar em um voo para Portugal

Cidadão português viajaria ao seu país de origem com 5 kg de skunk Cidadão português viajaria ao seu país de origem com 5 kg de skunk (Divulgação/Polícia Federal)

Policiais federais e servidores da Receita Federal que atuam no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, prenderam três passageiros que pretendiam embarcar em voos internacionais levando drogas. As apreensões dos entorpecentes aconteceram nos dias 15 e 16 deste mês, mas foram divulgadas nesta segunda-feira (18).

Na primeira ação, policiais federais encontraram dez volumes contendo 3 kg de cocaína, costurados em uma bermuda vestida por um homem que pretendia embarcar para o Catar. O suspeito, um cidadão da Nigéria, havia entrado no Brasil com uma com solicitação de refúgio e foi preso em flagrante.

Outro caso envolveu o apoio de um cão farejador e equipamento de raio-x. Funcionários da Receita Federal localizaram um português que embarcaria para o seu país de origem levando 410 volumes de skunk (um tipo de Cannabis), totalizando 5 kg.

Por fim, policiais federais prenderam um brasileiro, que tentou embarcar para a França, com cocaína ingerida na forma de cápsulas. O homem foi conduzido a um hospital público para que pudesse expelir com segurança a droga ingerida.

A Polícia Federal fez uma operação no centro de São Paulo, na semana passada, para desarticular quadrilhas que usam "mulas" no tráfico internacional de drogas, após detectar um aumento significativo de apreensões no aeroporto de Guarulhos.

