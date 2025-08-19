TRT-2 inaugura auditório em homenagem ao juiz Amauri Mascaro Nascimento Magistrado é considerado um dos principais nomes do Direito do Trabalho do Brasil; ele morreu em 2014, aos 82 anos São Paulo|Do R7 18/08/2025 - 22h09 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Inauguração do auditório Juiz Amauri Mascaro Nascimento pelo TRT-2 em São Paulo.

A homenagem é ao juiz Amauri Mascaro, um dos principais nomes do Direito do Trabalho no Brasil, falecido em 2014.

A cerimônia incluirá exibição de vídeo e relatos sobre a carreira do magistrado, além de exposição de itens pessoais.

Evento aberto ao público, membros da advocacia e do Judiciário, no Fórum trabalhista Rui Barbosa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mascaro Nascimento foi professor e publicou mais de 30 livros Emiliano Hagge - 07/10/2013

O TRT-2 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), presidido pelo desembargador Valdir Florindo, inaugura, nesta terça-feira (19), o auditório Juiz Amauri Mascaro Nascimento. Marcada para as 16h30, a cerimônia ocorre no primeiro subsolo do Fórum trabalhista Rui Barbosa, em São Paulo.

O nome do auditório é uma homenagem ao advogado Amauri Mascaro Nascimento, considerado um dos maiores nomes do Direito do Trabalho do país. Falecido em junho de 2014, aos 82 anos, ele foi juiz do Trabalho, promotor de Justiça e chefe da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho. Professor, publicou ao menos 30 livros, entre eles, Teoria Geral do Direito do Trabalho.

Entre as atividades previstas para esta terça, estão a exibição de vídeo e relatos sobre a carreira de Mascaro, além de exposição com itens pessoais do magistrado. A cerimônia é aberta a membros da advocacia, do Judiciário e ao público em geral.

O Fórum trabalhista Rui Barbosa é localizado na Avenida Marquês de São Vicente, 235, na capital paulista.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp