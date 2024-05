Universal envia doações de SP para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul Entre os itens que serão entregues, estão cestas básicas, água, cobertores, kits de higiene e roupas

Alto contraste

A+

A-

Doações vão sair do Templo de Salomão (DIVULGAÇÃO/UNICOM - 11.5.2024)

A Igreja Universal do Reino de Deus envia neste sábado (11) uma carreta de São Paulo (SP) com doações para as vítimas das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul . O transporte vai sair do Templo Salomão, no Brás. Entre os itens que serão entregues , estão cestas básicas, água, cobertores, kits de higiene e roupas. Confira:

• Cestas básicas: 205 unidades

• Água: 130.993 litros

• Garrafas de água: 254.830 unidades

Publicidade

• Leite: 256 litros

• Alimentos: 1 tonelada

Publicidade

• Cobertores: 10.142 unidades

• Kits de higiene: 8.200 unidades

Publicidade

• Itens de higiene: 5.408 sabonetes

• Sapatos: 103 pares

• Roupas: 6.122 peças

• Sacos de lixo: 5 mil unidades

O último boletim de atualização da Defesa Civil, divulgado neste sábado (11), informou que o número de mortes subiu para 136. O número de vítimas também aumentou, com 756 feridos e 125 desaparecidos.

A situação no Rio Grande do Sul continua crítica, com 444 municípios afetados pelo desastre. Segundo a Defesa Civil, 71.398 pessoas estão em abrigos e 339.928 estão desalojadas, totalizando 1.951.402 afetados.

As equipes conseguiram resgatar 74.153 pessoas e 10.348 animais. Para isso, contam com um efetivo de 27.589 pessoas, além de 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Mais cedo neste sábado (11), uma carreta com doações da igreja saiu do Paraná com destino a Canoas (RS). A previsão de chegada na cidade gaúcha é às 21h. Essa parte da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul enviou 1.500 cestas básicas, 4,7 mil litros de água, 472 cobertores, 10kg de ração para animais, 660 unidades de fraldas descartáveis, 226 pacotes de papel higiênico e 450 unidades de gaze e ataduras.

Em uma mensagem nessa sexta-feira (10), o Bispo Edir Macedo destacou a importância de doar às vítimas das enchentes que afetam o estado.

“Nós estamos lutando e trabalhando por essas pessoas, para aliviar o sufoco que elas estão passando neste momento. Se você não puder nos ajudar com a sua oferta, ajude-nos com oração, mas se você puder nos ajudar com a oração e também com a oferta, então, vai aumentar mais o nosso potencial para ajudar e estender a mão, aliviar a dor dessas pessoas que estão lá”, enfatizou.