Ponte cede em cidade do interior de SP e carro escapa por pouco do desabamento; veja vídeo

Na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, uma ponte cedeu na noite desta quarta-feira (6). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o incidente ocorreu devido a uma erosão na contenção lateral do córrego.

Um vídeo divulgado pela Defesa Civil mostra o exato momento em que a ponte desaba, com um carro escapando por pouco. No incidente, não houve vítimas.

A Secretaria Municipal está no local, realizando a avaliação e a desobstrução do córrego. A estrutura da ponte não foi comprometida.

Apuração de Gabriela Pastotelli do R7.