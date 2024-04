Câmera registra momento em que motorista perde controle e bate contra muro em Osasco (SP) Uma pessoa, que estava no banco traseiro e sem cinto de segurança, morreu e outras duas ficaram feridas depois da colisão

Acidente aconteceu na avenida Marechal Rondon, no centro da cidade, por volta das 4h45 deste sábado (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, um óbito foi constatado no local e outras duas vítimas foram socorridas. Cinco equipes da corporação atenderam à ocorrência. As imagens são da RECORD