Ana Hickmann entra na onda do ‘Break Colgate’ depois de pedir delivery
Em vídeo patrocinado, a apresentadora pede comida pelo celular e, depois de comer, recebe o lembrete da marca para escovar os dentes
Todos nós temos dias de preguiça na cozinha. Assim que acabou de comer o delivery, Ana Hickmann recebeu o lembrete da Colgate e foi direto para o banheiro escovar os dentes.
A ação faz parte do “Break Colgate”, que propõe uma pausa para cuidar do sorriso logo depois das refeições, inclusive as que chegam por aplicativo. “Faça o seu Break Colgate e, se esquecer, a Colgate te lembra quando chegar o seu delivery”, escreveu Ana na publicação.
oferecimento: Colgate