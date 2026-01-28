Entenda por que afastamentos do trabalho por transtornos mentais aumentaram no Brasil Foram 393.670 licenças por problemas psicológicos no período entre janeiro e novembro de 2025

Os afastamentos do trabalho por conta de depressão, ansiedade e burnout estão aumentando no Brasil. Foram 393.670 afastamentos por transtornos mentais no período entre janeiro e novembro de 2025. Número que representa um aumento de 79% em comparação ao ano inteiro de 2023, quando foram registrados 219.850 afastamentos.

Em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (28), Geiza Nuñez, diretora adjunta de Comunicação da ANAMT (Associação Nacional de Medicina do Trabalho) e responsável pelo levantamento, explica que “esse é um fenômeno mundial e o Brasil hoje é campeão do diagnóstico de ansiedade no mundo”.

Segundo Geiza, o resultado tem relação com questões políticas, inflação, pós-pandemia, redes sociais, tecnologia e uma mudança na interação social, o que acaba refletindo nos comportamentos das pessoas nas empresas.

“O que a gente fala de risco psicossocial são todos aqueles riscos gerados no trabalho, que podem provocar estresse crônico nas pessoas. Do que o trabalho pode contribuir para o adoecimento”, afirma.

“Quanto antes a pessoa identifica e percebe que seu padrão de sono mudou, que está irritada, choro fácil, que mudou o padrão de apetite, de sono, quanto antes ela procura ajuda, melhor”, destaca. A diretora explica que cada tipo de diagnóstico está acompanhado de um conjunto de sintomas apresentados a longo prazo.

“Algumas vezes a pessoa já tem início de sintomas, mas ainda não procura ajuda, mas ainda consegue manter um equilíbrio do trabalho, vida, até ela descompensar e vem o afastamento”, diz.

Geiza alerta ainda para que os trabalhadores procurem atendimento médico o mais rápido possível quando os sintomas começarem a aparecer. Para ela, produtividade acelerada, empresas competitivas e mercado de trabalho acirrado são alguns dos motivos do aumento de problemas psicológicos no ambiente de trabalho pós-pandemia.

