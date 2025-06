Comer morangos todos os dias pode ajudar na saúde do coração Estudos recentes indicam que o consumo diário de morangos melhora a saúde cardiovascular, regula o açúcar no sangue e ajuda na prevenção... Feed TV - Saúde|Do R7 27/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h37 ) twitter

Morangos (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Saúde

Consumido por muitos apenas como uma sobremesa ou lanche leve, o morango vem conquistando o reconhecimento da comunidade científica por seus amplos benefícios à saúde. Durante o 9º Simpósio dos Benefícios das Berries à Saúde, realizado em fevereiro de 2023 em Tampa, nos Estados Unidos, pesquisadores apresentaram estudos que associam o consumo diário da fruta à melhoria significativa de indicadores cardiometabólicos.

Para saber mais sobre os benefícios do morango para a saúde do coração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

