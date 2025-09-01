Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Descubra os benefícios da canela e como consumir a especiaria

A canela, especiaria obtida da casca interna de árvores do gênero Cinnamomum, é utilizada há séculos tanto na culinária quanto em práticas...

Feed TV - Saúde

Feed TV - Saúde|Do R7

Canela (Foto: Freepik) Feed TV - Saúde

A canela, especiaria obtida da casca interna de árvores do gênero Cinnamomum, é utilizada há séculos tanto na culinária quanto em práticas medicinais. O aroma característico e sabor marcante se tornaram populares em receitas doces, salgadas e chás. Nos últimos anos, os benefícios da canela para a saúde passaram a ganhar mais destaque, o que impulsionou seu uso como aliada na prevenção de doenças metabólicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde e descubra todos os benefícios dessa especiaria incrível!

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.