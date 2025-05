Diabetes ligado à obesidade pode deixar câncer de mama mais agressivo, revela estudo Pesquisa mostra que resistência à insulina favorece metástase no cérebro em casos de câncer de mama triplo-negativo O conteúdo Diabetes... Feed TV - Saúde|Do R7 22/05/2025 - 13h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h37 ) twitter

Diabetes (Foto: Reprodução)

Um estudo da Universidade de Boston acendeu um sinal de alerta para quem convive com diabetes relacionado à obesidade. Segundo os pesquisadores, essa condição metabólica pode tornar o câncer de mama triplo-negativo (TNBC) ainda mais agressivo — e com maior risco de metástase no cérebro.

Para saber mais sobre essa importante descoberta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

