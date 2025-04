Dr. Diogo Lobão destaca uso de tecnologia na lipoaspiração: ‘Aliada indispensável’ Cirurgião plástico ressalta como o uso de novos métodos como jato de plasma e LipoSafer trazem mais segurança e melhores resultados... Feed TV - Saúde|Do R7 08/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h47 ) twitter

Dr. Diogo Lobão (Foto: Reprodução)

Com anos de experiência na cirurgia plástica e reconhecido por seu trabalho na Clínica Lottez, em Salvador, o Dr. Diogo Lobão vem incorporando novas tecnologias que estão transformando os procedimentos de lipoaspiração. Entre as inovações mais promissoras, destacam-se o uso do Jato de Plasma e do LipoSafer, que têm elevado o padrão de segurança e resultados estéticos. “A tecnologia se tornou uma aliada indispensável na busca por resultados mais naturais e seguros. Hoje, conseguimos alcançar uma definição corporal mais refinada com menos trauma tecidual e menor tempo de recuperação”, afirma o Dr. Lobão.

Para saber mais sobre essas inovações e como elas podem beneficiar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

