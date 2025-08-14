EUA aprova primeiro colírio que substitui óculos e corrige a visão Novo tratamento promete melhorar a visão de perto sem óculos

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o colírio VIZZ, indicado para o tratamento de presbiopia em adultos. O medicamento, de uso diário, corrige a visão de perto sem a necessidade de óculos, e a expectativa é que esteja disponível para venda no país em meados do quarto trimestre de 2025.

