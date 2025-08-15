Falta de vitamina D aumenta risco de perda de mobilidade em idosos, aponta pesquisa Estudo da UFSCar e de universidade britânica mostra relação entre deficiência da vitamina e lentidão ao caminhar Feed TV - Saúde|Do R7 15/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Falta de vitamina D aumenta risco de perda de mobilidade em idosos (Foto: Internet) Feed TV - Saúde

Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em parceria com a University College London, no Reino Unido, revelou que idosos com deficiência de vitamina D apresentam maior risco de desenvolver lentidão ao caminhar. A pesquisa, publicada na revista Diabetes, Obesity and Metabolism, acompanhou participantes ao longo de seis anos e apontou que o problema pode impactar diretamente a independência e a qualidade de vida na velhice.

Para saber mais sobre os impactos da vitamina D na mobilidade dos idosos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

Leia Mais em Feed TV - Saúde:

Alface: uma aliada para ajudar a regular o açúcar no sangue

Confira os benefícios do feijão e como cozinhar o alimento

Manga: os benefícios e cuidados ao consumir a fruta