Falta de vitamina D aumenta risco de perda de mobilidade em idosos, aponta pesquisa
Estudo da UFSCar e de universidade britânica mostra relação entre deficiência da vitamina e lentidão ao caminhar
Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em parceria com a University College London, no Reino Unido, revelou que idosos com deficiência de vitamina D apresentam maior risco de desenvolver lentidão ao caminhar. A pesquisa, publicada na revista Diabetes, Obesity and Metabolism, acompanhou participantes ao longo de seis anos e apontou que o problema pode impactar diretamente a independência e a qualidade de vida na velhice.
