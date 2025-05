Quando dores de cabeça devem se tornar motivo de preocupação? Especialistas explicam quando a cefaleia sinaliza algo grave — de aneurismas a tumores — e como aliviar o sintoma com alternativas... Feed TV - Saúde|Do R7 13/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h27 ) twitter

Dor de cabeça (Foto: Reprodução)

Se você sente dor de cabeça com frequência, não está sozinho. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 140 milhões de brasileiros convivem com esse incômodo, o que a torna uma das condições mais incapacitantes no país. No entanto, nem toda cefaleia é igual — e algumas merecem atenção especial, segundo alerta o neurocirurgião e neurocientista Dr. Fernando Gomes, professor da Faculdade de Medicina da USP. “A dor de início súbito, muito intensa, diferente de qualquer outra já sentida, ou que venha acompanhada de alterações visuais, motoras, da fala, febre ou desmaios, pode indicar problemas mais graves”, diz o médico.

Para entender melhor quando a dor de cabeça deve ser motivo de preocupação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Saúde.

